سكارليت جونسون في أول ظهور لها بعد ولادة طفلها.. شاهد رشاقة جسدها الملفتة

حضر العديد من المشاهير إلى العرض الاول من فيلم الرسوم المتحركة "Sing 2" في المسرح اليوناني في لوس انجلوس خلال حملة ترويجية.

أول ظهور لسكارليت جونسون بعد ولادتها

حضرت النجمة سكاريلت جونسون العرض، في اول ظهور لها على السجادة الحمراء بعد ولادة ابنها كومو والذي أنجبته من زوجها كولين جوست.

وتألقت النجمة على السجادة الحمراء بكامل رشاقتها وهي ترتدي فستان ملوّن بقصة الباكلس بينما رفعت شعرها الأشقر للأعلى.

النجوم الذين حضروا العرض الاول من الفيلم

حضر الفيلم جميع النجوم المشاركين في الأداء الصوتي بالإضافة إلى النجوم الذين شاركوا في الجزء الاول من الفيلم، وكان من بينهم "ماثيو ماكونهي، توري كيلي، تارون إيجرتون".

بالإضافة إلى الكاتب والمخرج جارث جينيجز، كما انضم إليهم المجموعة الجديدة والتي تضم كل من بوبي كانافال، ليتيتيا رايت، إريك أندريه، وتشيلسي بيريتي.

نبذة عن الفيلم

صدر الجزء الأول من الفيلم عام 2016 حيث لاقى نجاح كبير في دور العرض، أما الجزء الثاني فهو يتناول قصة استعداد باستر المتفائل ونجومه لإطلاق روائعهم الموسيقى وكانت توجد عقبة واحدة وهي اقناع نجم مةسيقى الروك بالانضمام إليهم.

وسيحتوي الفيلم على اغاني عيدية للنجوم منهم بيلي ايليش إلتون جون، Mercury Rev، كيانا ليدي، ويتني هيوستن، وبومبا إستيرو.