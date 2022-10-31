ماثيو بيري في اعتراف خطير "التمثيل في Friends" كان صعبا لهذا السبب

أصدر النجم الهوليوودي الشهير ماثيو بيري مذكّراته الجديدة والتي تحمل اسم Lovers and the Big Terrible Thing والتي تحدّث من خلالها حول رحلته مع الإدمان والمراحل التي خاضها حتى العلاج، والمعاناة الكبيرة في تلك الفترة.

ماثيو بيري يعترف بصعوبة التمثيل في مسلسل Friends

تحدث صاحب شخصية تشاندلر في المسلسل الأشهر في مذكّراته حول صعوبة التمثيل في سلسلة Friends، وأوضح السبب حيث قال إن إعجابه الكبير بنجمات المسلسل جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كوردرو هو السبب الرئيسي الذي جعل التمثيل صعباً جدًا عليه.

وجسد ماثيو بيري شخصية تشاندلر الرجل الوسيم ذو شخصية افكاهية، والذي يقع في غرام مونيكا "كورتني كوكس" ويتزوّج منها، لكن بحسب تصريحات بيري فيبدو أنه وقع بإعجاب نجمات المسلسل الشهير الثلاثة في أوقات مختلفة.

ماثيو بيري كاد أن يموت بسبب الادمان

كشف نجم مسلسل فرندز بأنه كاد أن يموت بسبب ادمانه على مادة الأفيون، حيث أنه تعرّض لثقب في الجهاز الهضمي أدّى إلى دخوله في غيبوبة لمدة 5 اشهر في المستشفى وكانت فرصة نجاته في ذلك الوقت فقط 2%.

وأكّد ماثيو بأنه تجاوز أزمته الصحية وتعالج من الادمان حيث احتفل خلال وقت سابق بمرور 18 شهر على عدم تعاطيه.

ماثيو بيري في مسلسل فريندز

تبلغ ثروة النجم الهوليوودي العالمي أكثر من 120 مليون دولار وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه وما زال يحققه مسلسل Friends خلال العشرة مواسم كلها، والذي كان من أبرز نجومه.