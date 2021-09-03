ماجد المصري يكشف حقيقة إهداء زوجته يخت في عيد ميلادها

نفى الفنان ماجد المصري ما أشيع خلال الساعات الماضية حول إهدائه (يخت) لزوجته في عيد ميلادها، وذلك بعد احتفالهما بطريقة رومانسية وسط المياه والبحر مع أصدقائهم والمقربين منهم، خلال تواجدهم في مدينة العلمين الجديدة.

وقال ماجد المصري : (لم أشتر يختا لزوجتي...احنا لاقيين ناكل، الأمر كله أن زوجته كانت داخل يخت ولكي أصل إليها لابد أن أذهب إليها عن طريق مركب صغير، للاحتفال بعيد ميلادها)، حسب موقع اليوم السابع.

وظهر المصري فوق أحد اليخوت حاملا في يديه لافتة مدون عليها (ميجو ورانا.. حب للأبد)، وبجواره مجموعة بلالين احتفالا بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، يواصل النجم ماجد المصرى تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد (بابلو)، الذي يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، و إخراج إبراهيم فخر.