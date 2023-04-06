مارد يحقق لأحلام أمنيتها...تعرف على تلك الامنية!

البوابة-ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و هي تقابل مارد تحقيق الأحلام في أحد الشوارع أثناء سيرها رفقة أسرتها، وطلبت منه تحقيق أمنية لها.

أحلام طلبت من المارد بأن يحقق حلمها ، فطلب منها وضع أموال له أولا ففعلت، وأثناء ذلك ظهر زوجها مبارك الهاجري أمام الكاميرا و هو يقول لها: (جيتك)، فقالت هذه هي أمنيتي، ثم وضعت الأموال كتشجيع للرجل وذهبت هي وأسرتها.

هذا ولاقى الفيديو المتداول تفاعلا بين النشطاء عبر الصفحات التي المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، حيث سخر البعض من المارد مؤكدين أنه يقف في الشارع للتسول.