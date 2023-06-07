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ماريتا الحلاني تعقد قرانها مدنيًا.. وتتألق بتصميم كلاسيكي من إيلي صعب

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 08:37
ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني

فاجأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني متابعيها بإعلان زواجها على المنتج الفني كميل ابي خليل، بمشاركة صور وفيديوهات لعقد قرانهما المدني في محكمة دائرة القضاء بالإمارات العربية المتحدة.

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ماريتا الحلاني تعقد قرانها مدنيًا

في التفاصيل، توجَّهت ماريتا عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو لحظة تبادلها هي وكاميل العهود، وسط فرحة أصدقائهما المقربين، حيث بدا عليها التأثر لدى ترديدها عبارة: "وأعدك بأن أحبك وأهتم بك وأن أحترمك طوال حياتي".

والمثير للاستغراب هو إشراف سيدة على  تلقينهما العهود، رغم أنه من المتعارف عليه أن يشرف رجلًا على ذلك.

إطلالة ماريتا الحلاني في حفل زفافها

وشاركت ماريتا صورة إلى جانب زوجها مستعرضة إطلالتها العرائسية، فيما أرفقتها بتعليق مقتضب، كتبت فيه: "متزوجان بسعادة".

وأطلَّت ماريتا بإطلالة كلاسيكية أنيقة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، إذ اختارت جمبسوت أبيض أنيق تميَّز بأكمامه الطويلة المفتوحة بشكل جانبي، فيما تزيَّنت بقبعة رأس كلاسيكية تعيدنا إلى زمن الأبيض والأسود من Centimes Bourgeois Headpieces.

واعتمدت ماريتا تسريحة شعر على شكل ذيل حصان منخفض جاء بتصفيفة مموجة أسدلت على جانب كتفها، وارتمكز مكياجها على الظلال الترابية، فيما أمسكت  باقة من ورد التوليب الأبيض.

ماريتا الحلاني
كلمات دالة:ماريتا الحلاني

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