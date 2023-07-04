ماغي بو غصن تكشف حقيقة تعديها على أم عنَّفت طفلها

كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن حقيقة الفيديو المتداول، الذي ظهرت فيه تدافع عن طفل تعرض للتعنيف على يد والدته، إذ صنعت من جسدها درعًا واقيُا وسط تهديدات الأم وانفعالاتها المبالغ بها وصراخها.

ماغي بو غصن تكشف حقيقة مشهد حمايتها طفل معنف

وتوجَّهت بو غصن عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة متابعيها مقطع فيديو توضح فيه أن الفيديو المتداول يعود لحملة توعوية حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، معلنة إنضمامها لجمعية "حماية"،واختيارها سفيرة إعلامية لهم.

وقالت بو غصن في الفيديو: "هيدا يلي شفتوه منو حقيقي، هيدا مشهد تمثيلي، بس هيدا المشهد المثيلي عم يصير حقيقة وعم يتكرر ورا أبواب مسكرة أو بالعلن، مرتكب التعنيف للاطفال في يكون شخص غريب، شخص ما بنعرفه، أو يمكن يكون أقرب شخص لهيدا الطفل".

وتابعت: "التعنيف فيو يكون أشكال كتيرة، فيو يكون تعنيف جسدي، لفظي، جنسي، أو إهمال، للأسف بدي أقلكم حالات التعنيف الجسدية زادت بنسبة كبيرة، 23% سنة 2021، و29% في عام 2022، بعرف إنه كلنا عم بنعيش بضغط كتير كبير، وهيدا الضغط بإذينا بس ما فينا نعرض أولادنا للأذى".

وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليق، جاء فيه: "منعرف قدي التحديات بمجتمعاتنا كتيرة والظروف صعبة بس بتضامنّنا منقدر نحمي أطفالنا ونقدّم للأهل الدعم اللازم لرعاية أطفالهم..كتير مهم لما نشهد على عنف ضد طفل نتدخل بشكل آمن وبأقل ضرر ممكن.. سلامة الأطفال قضيتنا ومهمتنا".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بماغي ومحاولتها جعل المجتمعلا أفضل، فعلَّقت زميلتها جيسي عبده: "فخورة فيكي"، وأضافت ساشا دحدوح: "كلنا ايد وحدة وكلنا فخورين فيك واكيد صوتك رح يعمل فرق كبير"، وعلَّق وسام حنَّا: "كل الاحترام".

