ماغي بو غصن تثير غضب مقدمات "كلام نواعم".. تعاملت معهم بفوقية

أعدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مقلبًا بمقدمات برنامج "كلام نواعم"، متقمصةً شخصيتها "سحر" في مسلسل "للموت"، متعاملةً معهم بفوقية وغرور.

مقلب ماغي بو غصن مع مقدمات "كلام نواعم"

توجهت ماغي بو غصن لاستديو التصوير للقاء مقدمات البرنامج، وحال محاولتهن مصافحتها، رفضت ذلك بحجة كورونا، فيما طلبت من مساعدها مصافحتهن باليد، كما قاطعتهن أثناء إلقائهن التحية عليها، مطالبةً إياهن ببدء تصوير الحلقة.

وقالت بو غصن بعجرفة: "فينا نبلش لأنو وقتي ضيق معلش".

كما انتقدت إضاءة الاستديو، وطلبت أن تكون فترة الاستراحة قصيرة، كما رفضت التصوير بالهواتف، قائلة بصوت عالٍ: "بليز ممنوع التصوير إزا بتريد، مش مضطرين نعيد الكلمة مية مرة إزا بتريدي ما بدي أعصب بعدني رايقة".

وبدا واضحًا ملامح الصدمة والاستغراب على ملامح مقدمات البرنامج، لكن حال معرفتهن أنهن ضحية مقلب، ضحكن وصفقن، حتى أن الأردنية نجاح المساعيد كشفت أنها فكرت بعدم استكمال اللقاء.

من ناحيتها، اعتذرت بو غصن من المقدمات عبر مشاركة في الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "تقمصت شوي من سحر باستوديو كلام نواعم وعملت مقلب مرتّب بالصبايا.. ‎بعتذر منكن يا حلوين.. شيرين وشربل والفريق طلبوا مني أعمل فيكن هيك 😂♥️ وأنا عشت الدور".

رد فعل المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، بين منتقد ومدافع، فكتبت إحداهن: "هههههه ضبعتيون..يا حرام وجهن ما عاد يتفسّر".

وأضافت أخرى مهاجمة: "متعجرفة , ليش ما تبصيلهم المديعة استقبلتك بابتسامة وإنت ولا بصتيلها ،،،ترى إنت شخص عادي لا داعي لكل ها المبالغة والتعالي".

وعلَّقت أخرى: "والله ياماغي ملكة المقالب بس المسكينة نجاح صار معها انفصام عن شوي وقف قلبها.. لما قلتي مابدي عصصصصب ذكرتيني بجوليا".