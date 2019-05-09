مايا دياب تثير حيرة جمهورها بارتدائها لهذا الفستان

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة جديدة أثارت من خلالها الجدل، بإطلالة جريئة وهي ترتدي فستان زفاف، الأمر الذي جعل العديد من جمهورها يتسائلون.

وظهرت مايا في الصورة بفستان زفاف أبيض قصير كشف عن ساقيها، وماكياج هادي وتصفيفة شعر مختلفة، وردت دياب على تساؤلات جمهورها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التغريدات (تويتر) قائلة:(خلال احتفالي بحفل زفاف شقيقتي).

يذكر أن مايا دياب كانت قد عادت لتقديم برنامجها الأشهر (هيك بنغني) والذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية.