مايا دياب تستقبل العام الجديد في القاهرة

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي اشتهرت بها في مصر، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى كانت مايا قد شاركت خلال الفترة الماضية بمسرحية (لوكاندة الأوباش)، مع عدد كبير من الفنانين منهم ماجد المصري، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، والتي تم عرضها بموسم الرياض.