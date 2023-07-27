مايا دياب تعتذر عن حفلها في سوريا بعد نقلها الى المستشفى

البوابة-اعتذرت الفنانة اللبنانية لجمهورها السورية عن إقامة حفلها الذي كان مقررًا إقامته اليوم الموافق 27 يوليو/تموز، ضمن مهرجان (روزا داماس) في معرض دمشق الدولي بسبب إصابتها بتسمم حاد أدى إلى دخولها المستشفى.

وكتبت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الشخصي بموقع (تويتر): (أعتذر من الجمهور السوري و القائمين على مهرجان روزا داماس عن إحياء الحفل المقرر غدًا 27 يوليو بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه، بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل).

يشار الى ان مايا دياب أصدرت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة (تقلان) التي قدمتها باللهجة المصرية، وهي ذات إيقاع راقص، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع و إنتاج موسيقي هادي شرارة وصورتها فيديو كليب تحت قيادة المخرج جو بو عيد.