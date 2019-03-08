مايا دياب تعود لتقديم (هيك منغني) بعد سنوات من الغياب

نشرت المطربة مايا دياب صورة من برنامجها (هيك منغني) وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعلن فيه عن تقديم موسم جديد للبرنامج والذي تعود اليه بعد غياب.

وقالت مايا : (أشعر بسعادة لعودتي إلى تقديم برنامج هيك منغني)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت مايا قد قدمت خمسة مواسم من البرنامج على كان في سنة ٢٠١٤ استضافت من خلالها العديد من النجوم الذين يؤدون بلهجات عربية وأجنبية وحققت نجاحًا كبيرًا، قبل ان يتوقف البرنامج لأسباب لم تعرف بعد.

البرنامج سيكون من إخراج كميل طانيوس كالمواسم السابقة، ومن إشراف الموزع الموسيقي هادي شرارة.