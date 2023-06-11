ما حقيقة اعتزال نجم مسلسل Breaking bad التمثيل؟

أثار النجم الهوليوودي الشهير "براين كرانستون" نجم مسلسل Breaking bad الشهير ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أفادت تقارير بأنه سيعلن اعتزاله عن التمثيل عند بلوغه السبعين عاماً.

حقيقة اعتزال براين كرانستون نجم مسلسل Breaking bad التمثيل



صرّح نجم Breaking bad خلال مقابلة جديدة له بأنه سيبتعد عن التمثيل عند بلوغه السبعين عاماً حيث بدا الأمر للجمهور كأنما يريد اعتزال التمثيل نهائياً.



وبعد أن أثارت تصريحاته ضجّة كبيرة عبر وسائل الاعلام أعلن النجم "براين كرانستون" بأن الأمر ليس كذلك حيث صحح هذا الاعتقاد بتأكيده بأنه سيتوقف فقط عن التمثيل.



فقال براين: "أنا لن أتقاعد فكل ما سأفعله هو أنني سأضغط على زر الايقاف لفترة طويلة وذلك بعد بلوغي السبعين عاماً خلال عام 2026".



وأكّد براني بأنه ليس متأكد ماذا يعني التوقف المؤقت ولكنّه سيأخذ إجازة لمدة عام للتركيز على اشياء أخرى في حياته الخاصة والتركيز على زواجه بشكل أكبر.



وأكمل براين حديثه حول مخططاته: "إن هذه الاجازة ستسمح لي بأن أقضي أغلب الوقت مع زوجتي بطريقة لم أستطع قضائها معها خلال الـ 25 عاماً الماضيين فنحن سنكون كزوجين محبين يدخلان سنوات حياتهما المقبلة بأهداف جديدة".

براين كرانستون بطل مسلسل Breaking bad



يشار بأن النجم الهوليوودي "براين كرانستون" لاقى نجاحًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية وذلك بعد أدائه العظيم لشخصية والتر وايت في مسلسل Breaking bad.



وتناول المسلسل قصة معلم كيمياء يصاب بالسرطان فيعمل في انتاج المخدرات من أجل تأمين عائلته عند وفاته لكن الأمور تأخذ منحنى آخر في حياته.