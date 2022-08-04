مسلسل Better Call Saul يعيد أمجاد والتر وايت وجيسي بينكمان في حلقة استثنائية

عرض المسلسل الشهير Better Call Saul حلقة استثنائية خلال الساعات الماضية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حول العالم خاصة ان العمل يحظى بجماهيرية واسعة

وكانت مفاجأة الحلقة الخاصة من الموسم السادس للمسلسل ظهور الشخصيتين الشهيرتين جيسي بينكمان ووالتر وايت وذلك من المسلسل الأصلي المشتق عنه هذا المسلسل وهو Breaking Bad.

تفاصيل ظهور الشخصيتين الشهيرتين في مسلسل Better Call Saul

بعد مرور فترة طويلة من التساؤل والتكهّن حول إمكانية ظهور شخصيات والتر وايت وجيسي بينكمان وهما أبطال المسلسل الأصلي في المسلسل المشتق Better Call Saul شهدت هذه الحلقة الخاصة ظهورهما حيث عاد النجمان براين كرانستون "والتر وايت" والنجم آرون بول جيسي بينكمان في هذه الحلقة المميزة بعد طول انتظار من الجمهور.

واستعرضت الحلقة تفاصيل من حياة المحامي الشهير سول غودمان بعد هروبه، كما ركّزت الحلقة على الكثير من تفاصيل تميّز بها مسلسل Breaking bad.

صنّاع مسلسل Better Call Saul يستعينون بتفاصيل "Breaking Bad

أعادت هذه الحلقة الاستثنائية تفاصيل والذكريات المميزة الخاصة بمسلسل Breaking bad الذي يعتبر واحد من أيقونات التلفزيون وذلك خلال الدقائق الأولى للقاء الشخصيتين بالمحامي سول غودمان.

وظهر اللقاء في هذا المسلسل بين النجوم الثلاث من وجهة نظر المحامي وليس من وجهة نظر البطلين كما حدث في أحداث المسلسل الأصلي.

ومن بين التفاصيل التي أعادت الذكريات لجمهور مسلسل Breaking bad هو ظهور الشاحنة التي قام بها والتر وايت وجيسي بينكمان برحلتهما في صنع الممنوعات.

كما حرصت الحلقات على التركيز على التفاصيل التي كانت سبب في تصاعد الأحداث، كما ظهر والتر وايت في مسلسل Better Call Saul"وهو يحاول كشف عطل الشاحنة بينما كان سول غودمان بجانبه.

بالإضافة الى ان النجم العالمي براين كرتنستون استعان بنوبة السعال في الحلقة الاستثنائية لتكون واحدة من أكثر التفاصيل التي أعادت أمجاد Breaking bad.

وحظي أداء النجم العالمي براين باشادات واسعة بين الجمهور، فيما انتقد البعض أداء النجم آرون بول، فيما دافع عنه البعض معتبرين انه حاليًا تخطى الأربعين من عمره ومن الصعب عليه تأدية دور الشاب العشريني المتهور