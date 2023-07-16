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حياة سيلينا غوميز في خطر .. الجمهور يعيش حالة قلق بعد أنباء عن مشاكل "الكلية المزروعة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 16 تمّوز / يوليو 2023 - 08:55
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

حالة من القلق يعيشها جمهور الفنانة العالمية سيلينا غوميز بعد تداول عدد من المنشورات التي تتحدث عن خطر على حياتها بسبب الكلية المزروعة، وحالتها الصحية.

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حياة سيلينا غوميز في خطر 

تناقلت العديد من الصفحات منشورات مثيرة للجدل تسببت بحالة قلق وفوضى كبيرة عبر السوشال ميديا، حول احتمالية وفاة غوميز في سن صغيرة، وعدم عيشها طويلًا.

وأثارت هذه المنشورات الرعب الكبير بين جمهور الفنانة نظرًا لطريقة سرد الخبر، حتى راح البعض للحديث عن مشاكل صحية تعاني منها النجمة العالمية، وتأثيرها على حياتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأنباء، متسائلين عن سبب انتشار هذه الأخبار والوضع الصحي للفنانة العالمية.

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حقيقة تعطل كلية سيلينا غوميز المزروعة 

أما الحقيقة وراء انتشار هذه الأخبار المثيرة للجدل والمقلقة، هي تناقل خبر طبي يشير إلى ان الكلية المزروعة في جسم الإنسان تعيش فترة 30 عامًا فقط ليس أكثر.

ودفع هذا الخبر الجمهور للربط ما بينه وبين الفنانة العالمية التي كانت قد اجرت عملية زرع كلى في عام 2017، بعدما تبرعت لها صديقتها، بسبب إصابتها بمرض الذئبة المناعي.

وراح الجمهور للحديث عن بقاء 24 عامًا للفنانة العالمية في الحياة، أي انها قد تتوفى في الخمسينات من عمرها، فيما علق البعض أن غوميز قد تقوم في تلك المرحلة العمرية بزراعة كلية اخرى لتعيش 30 عامًا اضافية متمنين لها الصحة والسلامة.

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