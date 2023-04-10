من رسالة إنستغرام إلى موعد عشاء.. هكذا بدأت علاقة وين مالك وسيلينا غوميز

تداول جمهور الفنانة العالمية سيلينا غوميز في الفترة الماضية انباء عن وجود علاقة تجمعها بالفنان العالمي زين مالك، وأثار هذا الخبر حماسة الجمهور وسعادتهم لدخول غوميز في علاقة جديدة خاصة بعد الفترة السيئة التي مرت بها مؤخرًا بسبب تعرضها للتنمر بعد ظهورها بوزن زائد.

تفاصيل علاقة زين مالك وسيلينا غوميز

وبهذا الخصوص أكدت مصادر اعلامية وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين زين مالك وسيلينا غوميز حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذين شاهدوهم معاً وهما يخرجان من مطعم في نيويورك في أحد الليالي بعد عشاء رومانسي.

وأكّد شاهد عيان بأن سيلينا وزين كانا بوضع رومانسي وحميمي، حيث ظهران ممسكان بأيدي بعضهما، كما تبادلا القبل سويًا، وأضافت المصادر ان الثنائي بدا في غاية الإنسجام والارتياح.

كيف بدأت علاقة سيلينا غوميز وزين مالك؟

وقالت مجلة اعلامية عن مصدر قريب من الثنائي إن علاقتهما بدأت عندما أعجبا ببعضهما البعض من خلال أصدقاء مشتركين، ثم ارسل زين رسالة خاصة الى سيلينا عبر حسابها الخاص على انستغرام لتتطوّر العلاقة بينهما.

وبعد تبادل الرسائل بينهما عرض مالك على غوميز الخروج في موعد على العشاء وهو ما وافقت عليه.

ردّة فعل جيجي حديد

وفي وقت سابق صرّحت عارضة الأزياء وحبيبة زين مالك السابقة ووالدة طفلته "جيجي حديد" بأنها تؤيّد زين مالك في البحث عن شريكة جديدة وتتمنى أن يكون سعيد معها.

ويشار بأن جيجي حديد أثارت شائعات حول علاقتها بالنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" خلال وقت سابق لكنها لم تعلّق على ذلك.