ما حقيقة العلاقة الرومانسية التي جمعت بين الأمير هاري وريهانا؟

كان وما يزال الأمير هاري أحد أكثر أفراد العائلة المالكية البريطانية تواضعاً وتقرّباً من الناس من جميع انحاء العالم، خاصة أنه عرف عنه حرصه على تشكيل علاقات وصداقات مع العديد من الأشخاص ومن بينهم مجموعة من المشاهير.

علاقة سابقة تجمع الأمير هاري وريهانا

ارتبط الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة الراحلة ديانا وزوجها الملك تشارلز، بعلاقة صداقة متينة ومميزة جمعته بالنجمة العالمية "ريهانا" حيث أثارت هذه العلاقة الكثير من الشائعات والشكوك حول وجود علاقة رومانسية بينهما.

وكان أول لقاء للأمير هاري مع النجمة العالمية خلال عام 2016 عندما كانت هناك مناسبة دولية في الباربيدوس، حيث كانت المغنية العالمية ريهانا من ضمن المدعويين وكانت ستغني في الحفل.

وحرص الأمير هاري حينها على التعبير عن إعجابه الشديد بالفنانة العالمية، وألقى التحية على ريهانا وقام وصافحها ثم توجه لها بالحديث قائلًا: "مرحباً سعدت بلقائك"، كما حضرا لاحقًا العديد من المناسبات سويًا.

وفي تلك الفترة انتشرت العديد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، ورصد الجمهور والصحافة الكثير من الصور التي تجمعهما، وعبر عدد كبير من الجمهور عن حماسهما ورغبتهما في ان يشكلا ثنائي سويًا.

ريهانا تدعم الأمير هاري وميغان ماركل

وتزوّج الامير هاري بعدها بالنجمة "ميغان ماركل" واصبحت دوقة ساسكس حيث عبّرت ريهانا عن سعادتها الكبيرة لزواجهما وأبدت دعمها الكبير عند انتقالهما الى الولايات المتحدة، وانفصالهما عن العائلة المالكة مع أطفالهما الصغار، كما أن ريهانا رزقت بطفلها الأول من حبيبها ايساب روكي إلّا ان الشائعات ما تزال تلاحقها من قبل المتابعين.