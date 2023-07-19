ما حقيقة تراجع نقابة المهن المصريّة عن إلغاء حفل ترافيس سكوت؟

أثار الحفل الغنائي الذي سيقيمه النجم العالمي "ترافيس سكوت" في مصر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية وذلك عقب مطالبات عديدة من الجمهور لإلغائه بسبب الحوادث الغريبة التي تقع بشكل دائم في حفلاته الغنائية.

حقيقة تراجع نقابة المهن المصرية عن الغاء حفل ترافيس سكوت



بعد انتشار الكثير من الأنباء في الساعات الماضية عن قرار نقابة المهن المصريّة بإلغاء حفل النجم ومغني الراب "ترافيس سكوت" الذي سيقام خلال الاسبوع القادم بسبب طقوسه الغريبة التي يقوم بها خلال حفلاته وتتسبب بعدد من الحوادث المنافية للعادات والتقاليد.



وبهذا الخصوص أكّد موقع بيلبورد العالمي بأن الحفل لم يتم الغائه كما يشاع وانه قائم في موعده المحدد الذي سيكون يوم السبت الموافق 28/7/2023 في منطقة الأهرامات بالجيزة.



ولم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى حول ما اذا كانت نقابة المهن الموسيقية قد تراجعت عن قرار الغائها الحفل أم انها مستمرة فيه لكنّها لم تبلّغ الجهات المعنيّة بذلك، فيما شكك البعض بالأساس من إصدار هذا القرار، مشيرين إلى أنه مجرد اشاعة.



وكان الموقع العالمي "بيلبورد" قد شارك هذا الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نقلاً من الجهات الرسمية المنظمة للحفل.

يُشار إلى ان هذه الانباء تسببت بجدل كبير بين رواد السوشال ميديا والمشاهير، حيث أكّد رجل الاعمال المصري "نجيب ساويرس" بأنه ليس الخطأ في منع ترافيس سكوت من الغناء ف مصر بل الخطأ هو التراجع عن القرار.

وعلق أن القرارات غير الواضحة والمتخطبة من الممكن أن تؤثر على شكل مصر الخارجي، وتؤثر على السياحة بشكل سلبي.