خوفًا من طقوسه الماسونية.. النقابة تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

ألغت نقابة المهن الموسيقية في مصر تصريح اخاص بحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، المقرر إقامته في أهرامات الجيزة بتاريخ 28 يوليو الجاري.

النقابة تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وأوضحت النقابة أنها أخذت بعين الاعتبار مطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الحفل، واستطلاع الأنباء التي تصدرت محركات البحث ووسائل الإعلام، التي تضمنت صورًا ومعلومات عن الطقوس التي يقدمها سكوت في حفلاته الغنائية، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وجاء في بيان الرقابة: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر، بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة القوي العاملة، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات، فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضماناً وحماية لجموع الجماهير".

ولفتت في البيان إلى أنها دائمًا ما ترحب بكافة ألوان الفنون والحفلات، لكن شددت على وجود ضظباط وشروط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

وإلى الآن لم تعلق الحكومة المصرية على القرار بعد، وليس معروفًا ما إذا سيجرى إلغاء الحفل الموسيقي.

مطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

ويُشار إلى أن المغردون أطلقوا حملة عبر موقع "تويتر" يطالبون فيها بإلغاء الحفل، لاسيما أن النجم الأمريكي يستخدم رموزا وأكواد ماسونية في حفلاته الغنائية، بداية من شكل البوابة التي تأتي على شكل رأس بفم مفتوح، ورمز للعين والمثلث، بالإضافة إلى للإله "مولخ" على بوابة الحفل، وهو الإله الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال.

وتأتي مطالباتهم بعد وفاة 10 أشخاص في الحفلة التي أقامها سكوت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، احتفالًا بإطلاق ألبومه Astroworld في الخامس من نوفمبر 2021،

وكان ترافيس سكوت قد حمَّس متابعيه لألبومه الجديد "يوتوبيا" المقرر أن يطلقه خلال حفله عند أهرامات الجيزة، وشارك منشور عبر حسابه في "إنستغرام"، وعلَّق قائلًا: ""لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".



