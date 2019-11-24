ما حقيقة زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي؟ (فيديو)

تداولت عدة جهات خلال الأيام الماضية أخبار عن المستجدات في حياة الإعلامية السعودية لجين عمران، وعلى ما يبدو أنها تستعد لدخول القفص الذهبي مرة أخرى، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة أحد صديقاتها التي كانت تبارك لها في برنامجها الجديد إلى جانب تلميحها لوجود خبر سار آخر سيتم الكشف عن لاحقًا.

وظهرت لجين عمران وإلى جانبها صديقتها التي قالت لها: "ألف مبروك على البيت، وألف مبروك على البرنامج، وألف مبروك على كل شي حلو"، وشددت في نهاية كلامها على "كل شي حلو" إشارة منها إلى أن هناك خبر سعيد لم تعلن عنه لجين حتى الآن لمتابعيها وفي الغالب هو خبر زواجها.

على الصعيد المهني، كانت لجين عمران قد انضمت مؤخرًا لقناة "SBC" السعودية، لتعلن عودتها مجددًا إلى تقديم البرامج بعد غياب طويل، حيث أنها ستقدم برنامجًا أسبوعيًا يعنى بالشأن الأسري ويستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها.

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