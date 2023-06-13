ما حقيقة وفاة ليلى طاهر بعد تعرضها لوعكة صحية؟

تصدر اسم الفنانة المصرية ليلى طاهر قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تشير إلى وفاتها عن 81 عامًا بعد تدهور وضعها الصحي.



ما حقيقة وفاة الفنانة ليلى طاهر؟



وبعد انتشار هذه الأخبار بشكل كبير وتداولها بين الجمهور ورواد السوشال ميديا خرج نقيب الفنانيين المصريين الفنان أشرف زكي ونفى جميع الأخبار المتداولة عن وفاة الفنانة القديرة مؤكدًا انها بصحة جيدة ولا أساس لهذه الأخبار.



من جانبها حرصت الفنانة المصرية على التعليق لإحدى المواقع المصرية عن أنباء وفاتها وقالت إنها "زي البمب" وأن جميع ما يتم تداوله غير صحيح وأضافت: "أنا تمام التمام بالعند فيهم".



وطالبت الفنانة القديرة بإنزال عقوبة على جميع متلقي الشائعات خاصة "الوفاة" وأشارت أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر مثل هذه الشائعة، وان جميع النجوم الكبار يتعرضون لهذا النوع من الشائعات بين فترة وأخرى مبدية استغرابها من هذا الأمر.



ليلى طاهر وحياتها الشخصية



ولدت الفنانة القديرة في شهر مارس من عام 1942، وتزوجت 6 مرات، وكانت الزيجة الأولى في حياتها من محمد الشربيني والد ابنها الوحيد احمد.



ولم تستمر هذه الزيجة طويلًا حيث انفصلت طاهر عن والد ابنتها لتتزوج بعدها من المخرج حسين فوزي الذي انفصلت عنه بشكل سريع وارتبطت بعدها بالصحفي نبيل عصمت.



الزيجة الرابعة في حياة الفنانة القديرة كانت من الفنان يوسف شعبان، والتي انتهت أيضًا لتتزوج بعدها من خالد الأمير، وآخر زيجاتها كانت من شخص من خارج الوسط الفني.