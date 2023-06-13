طرح المسلسل التركي "جلال الدين الرومي" على TRT بهذا التاريخ

طُرح الفيديو الدعائي الأول للمسلسل التركي التاريخي الجديد "مولانا جلال الدين الرومي" والذي سيعرض خلال الاسبوع الحالي على قناة TRT.

تفاصيل الفيديو الدعائي الخاص بالمسلسل



كشف الفيديو الدعائي عن أجواء العمل التاريخي المنتظر التي تدور خلال القرن الثالث عشر وهي الفترة التي عاش خلالها جلال الدين الرومي ومشواره بالانتقال من الطريق المادي وكماليات الحياة إلى الروحانيات.

وكان العمل قد عرض قبل مدة على إحدى المنصات الرقمية، ولم يعلن فيما إذا كان سيعرض على أي شاشة تخوفًا من ردود الفعل حوله، حتى فاجأت قناة TRT التركية الجمهور وأعلنت عن عرضه قريبًا على شاشتها.

تفاصيل مسلسل جلال الدين الرومي



المسلسل التركي التاريخي من بطولة مجموعة من نجوم تركيا وأبرزهم، ديفريم أوزكان وأوشان جاكير وكان يلدريم وبولنت اينال الى جانب سانورجان، وسيعرض المسلسل يوم الجمعة المقبل 16 يونيو على قناة TRT.



ويروي العمل مشوار حياة الشاعر والعالم جلال الدين الرومي ولقائه بـ شمس التبريزي وتأثير الأخير عليه وانتقالع من رجل دين إلى شاعر.

ويعتبر الشاعر جلال الدين الرومي من الشخصيات الجدلية التي أثرت على العديد من الأشخاص، وقدم العديد من القصائد والأعمال والأقوال التي ما زالت تردد إلى يومنا هذا.

أبرز أقوال جلال الدين الرومي:

مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقاً لا شيء فيه حي.

إنك قد رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى.

ارتق بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينميّ الأزهار وليس الرعد.

لا يفنى في الله مَنْ لا يعرف قوة الرقص.