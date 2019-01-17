ما هي حقيقة خضوع أصالة لعمليات تجميل في بيروت بقيمة بلغت 21 ألف دولار؟!

أصالة نصري

اجتاح خلال الساعات القليلة الماضية خبر خضوع الفنانة السورية أصالة نصري لعمليات تجميل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بكثافة، وأكدت المصادر التي تناقلت الخبر بأن العمليات التي أجرتها لم تكن ناجحة وبلغت تكلفتها 21 ألف دولار أمريكي.

وبعد البحث والتدقيق، تبين أن الأخبار التي تم تداولها عن الفنانة السورية ليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تزر لبنان منذ عامين، ومن جهتها لم تعلق على هذا الخبر ولم تؤكد اذا قامت فعلًا بأجراء هذه العمليات أو لا.

على الصعيد الفني، تحضّر أصالة في الوقت الحالي لألبومها الجديد، وكانت قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن انتهائها من تسجيل الأغنية الرئيسية للألبوم، وتستعد لتصوير أغنية "بنت الأكابر" على طريقة الفيديو كليب، حيث سيكون لها تعاونًا مع الملحن محمود خيامي.