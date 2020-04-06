مباشر من دبي #خلك_في_البيت

استفيدوا من وقتكم إلى أقصى الحدود وأنتم في المنزل، واستمتعوا بالعروض الفنّيّة وورش العمل المتنوّعة والمشاركات المميّزة لأبرز أصحاب المواهب في دبي. ففيما تلتزمون البقاء في البيت، حمايةً لأنفسكم وأفراد عائلتكم والآخرين، تواصل دبي حيويتها المعهودة وتقدّم المزيد من التجارب المميّزة مع "مباشر من دبي".



زوروا صفحة "جدول فعاليات دبي" على "إنستغرام" للاطلاع على البرنامج الشامل لمختلف الأحداث بالواقع الافتراضي. حافظوا على نشاطكم وحيويتكم مع مدرّبي اللياقة البدنية المحليين، وحسّنوا من مستوى مهاراتكم في الطبخ مع جلسات الطهي الرقمية التي يتولاها طهاةٌ محليون، وتشاركوا في حصص تعلّم الفنون التشكيلية لتطلقوا مواهبكم الإبداعية وتستمتعوا بعروض الموسيقى الحيّة لفنانين و"دي جي" محليّين. كما يمكنكم لأطفالكم أن يمرحوا مع الأنشطة الترفيهية الخاصة بالصغار. لكلٍّ منكم ما يرضيه ويملأ وقته بالمرح والإفادة خلال التزامكم بحملة #خلك_في_البيت.