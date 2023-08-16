متابعة تسيء لابنة نادين نسيب نجيم و النجمة ترد...

البوابة-تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت لانتقادات لاذعة جراء مشاركتها لمقطع فيديو عبر موقع (إنستغرام) تظهر فيه ابنتها (هايفن) و هي ترقص بملابس السباحة على أحد الشواطىء.

نادين علقت على فيديو ابنتها الراقص قائلة (لقطتها ترقص، قبل أن تبدأ بعرض الأزياء...حاسة عبالي قول يا مشحرة يا زهرة)، لترد عليها إحدى المتابعات: (فعلاً يا مشحرة ولك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلاً) مما استفز نادين لترد قائلة: (أول شي شو بيه مستقبلي؟ وعيب عليكي احترميني واحترمي بنتي طفلة. بكل الأحوال انت عملتي حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلي بمستقبل غيرك، وانت بتحلمي بربع يلي أنا حققته بحياتي).



