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متابعة تسيء لابنة نادين نسيب نجيم و النجمة ترد...

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 01:48
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

البوابة-تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت لانتقادات لاذعة جراء مشاركتها لمقطع فيديو عبر موقع (إنستغرام) تظهر فيه ابنتها (هايفن) و هي ترقص بملابس السباحة على أحد الشواطىء.

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نادين نجيم

نادين علقت على فيديو ابنتها الراقص قائلة (لقطتها ترقص، قبل أن تبدأ بعرض الأزياء...حاسة عبالي قول يا مشحرة يا زهرة)،  لترد عليها إحدى المتابعات: (فعلاً يا مشحرة ولك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلاً) مما استفز نادين لترد قائلة: (أول شي شو بيه مستقبلي؟ وعيب عليكي احترميني واحترمي بنتي طفلة. بكل الأحوال انت عملتي حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلي بمستقبل غيرك، وانت بتحلمي بربع يلي أنا حققته بحياتي).


 

كلمات دالة:نادين نجيمإنتقادات لنادين نجيم

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