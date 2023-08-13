نادين نجيم تقاضي طليقها.. وترد على مروّج الشائعة: روح انضب بقى

هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نجيم إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشرها شائعات حول رفع طليقها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر قضية ضدها وهو ما يفسر تواجدها في قصر العدل مؤخرًا.

صفحة تدعي تواجد نادين نجيم في المحكمة

وأوضحت صفحة "شربليتا" الشهيرة عبر موقع التدوين "تويتر"، أن هادي أسمر قرر اللجوء للقضاء لوضع حدٍ لما وصفته بـ"المهزلة"، بعد مهاجمة نادين له عبر صفحات تابعة للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، ومحاولاتها المستمرة في التشهير به علنًا.

ولفتت الصفحة إلى أن أسمر طلب من نادين وقف "المهزلة" من أجل ولديهما، إلَّا أنها رفضت ذلك؛ ما دفعه لمقاضاتها في محكمة قصر العدل.

وبيَّنت الصفحة أن هجوم نجيم على طليقها يعود للجوئه للقضاء.

نادين نجيم تهاجم مروجي الشائعات

من جهتها، لم تتوانَ نجيم في الهجوم، بل أعادت مشاركة الخبر عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، مشددةً على أنها من رفعت دعوى في حق طليقها تتهمه بالتلفيق والتزوير والقدح والذم، ومؤكدةً على أنه نزل للمحكمة من أجل استجوابه قبل أسبوعين.

ووجهت نجيم رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين عن الصفحة، قائلة: "روح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك و اسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا 😎 ما تشوه الحقيقة احسنلك".

ولفتت إلى أنها عانت لـ4 سنوات، ولن تلتزم الصمت بعد الآن، مضيفة: "سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت 4 سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي و كرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون".





نادين نجيم تتهم هادي أسمر بالـ"نرجسية"

وتأتي هذه الأخبار بعد اتهام نجيم زوجها السابق بـ"النرجسية" وكشفها أنها كانت تعيش في علاقة مسيئة، إذ شاركت مقطع فيديو لمدربة تطوير المهارات سيرين زياده تتحدث فيه عن صفات النرجسي الخفي، وكتبت في إشارة إلى زوجها السابق: "كنت في علاقة مسيئة، كونوا حذرين وتعلموا كيفية الشفاء من الشريك يعتبر نرجسي خفي ..الذي يعتبر أسوأ الأشخاص".

وكشفت سيرين إلى أن النرجسي الخفي يبدو عليه الطيبة والهدوء والانطواء، لكن مع العشرة يبدأ باستنزاف الشريك وخلق المشاكل دون أي مبرر.

كما نشرت مقطع فيديو يتضمن عدة صور تجمعها مع طفليها هيفن وجوفاني عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "لن أستسلم حتى أموت... أطفالي حياتي سعادتي".

كما شاركت فيديو آخر منقسم إلى نصفين، الأول تظهر في فيديو منفردة، وفي النصف الآخر صورة لطفليها، فيما أرفق بصوت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، تقول: "في يوم من الأيام سوف يقولون أولادي، أمي لم تبق صامتة، أمي لم تهدأ، لم تستسلم، أمي حاربت من أجلنا، هل سيقول أطفالكم نفس الشيء؟".

وأرفقت نجيم الفيديو بتعليق، جاء فيه: "كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونوا كل شيء بالنسبة لي؟".