مجددا: سلمى أبو ضيف جريئة في أحدث إطلالاتها

البوابة-أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة في أخر جلسة تصوير لها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي عبر موقع (انستغرام).

وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان أسود مكشوف من منطقتي الظهر والصدر، مع شعر مرفوع ومكياج خفيف، أثار اعجاب عدد من متابعيها، بينما أثار انتقادات جزء آخر منهم.

وفنيا، تشارك سلمى في السباق الرمضاني الموسم المقبل 2023 بمسلسلين، أولهما مسلسل (المداح أسطورة العشق)، الى جانب تامر شلتوت، كمال أبو رية، حنان سليمان، خالد سرحان، لوسي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض،حمادة هلال ، هبة مجدي ، دنيا عبدالعزيز، يسرا اللوزي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج .

كما و تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل (الإمام الشافعي)، الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، ومن تأليف محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو، ويشارك فيه أروى جودة، محمد علاء، جيهان خليل، خالد أنور، فرح بسيسو، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش.