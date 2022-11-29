للعام الثاني على التوالي: سلمى أبو ضيف الوجه الإعلاني لـValentino

اختارت شركة الأزياء العالمية Valentino و للمرة الثانية على التوالي، الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف لتكون وجهًا إعلانيًا لها في الشرق الأوسط.

سلمى كانت قد شاركت في عرض Valentino للأزياء النسائية لربيع وصيف 2023 ، الذي أقيم في مدينة باريس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكران آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل (منعطف خطر)، الذي تم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة كل من النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، و من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.