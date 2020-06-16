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مجد القاسم يصور أغنيته الصعيدية (خال يا خال) بطريقة الفيديو كليب

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 03:29
مجد القاسم
مجد القاسم

يستعد المطرب مجد القاسم لتصويرأغنيه جديدة باللهجه الصعيديه تحمل اسم (خال يا خال)، وهي من كلمات محمود شوقي، وألحان سيد راضي، وتوزيع باسم منير، وإخراج تامر حربي، ومن المقرر أن يتم تصويرها في الأيام المقبلة في أسوان والأقصر، بعد استقرار الأوضاع الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال مجد القاسم  أنه يهدى أغنية (خال يا خال) لأهل الصعيد، مضيفاً أنه سجلها حباً فى الرتم الغنائي الصعيدي وأنه عاشق لنغمة هذه النوعية من الأغاني، فضلاً أن اللهجة نفسها مميزة، حسب موقع اليوم السابع.

كان المطرب مجد القاسم قد طرح عدة أدعية دينية فى شهر رمضان ‏الماضي منها (ماية المحاياة) من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان.


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