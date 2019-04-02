حسام حبيب يتوعد بمقاضاة مجلة لبنانية زعمت اعتزال شيرين للغناء

شيرين

انتشرت تقارير صحفية تزعم اعتزال المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الغناء نهائيا، وذلك بعد قرار وقفها عن الغناء، إثر اتهامها بـ (تهديد الأمن القومي المصري).

ولكن خرج المطرب المصري، حسام حبيب، زوج شيرين عبد الوهاب، لينفي هذه الشائعة، وقال: (كل ما قيل كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة)، وفقا لتقارير محلية.

وأكد أن شيرين لم تتحدث مع المجلة اللبنانية التي أشاعت اعتزالها، وأنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضدها، لافتا إلى أنهم فى حالة دهشة مما تم ذكره خلال الخبر.

وقال: (لن نسكت إزاء ما حصل من كلام ليس له أساس من الصحة وكلام فارغ، وبالتالي سنقوم برفع دعوى قضائية على من قام بنشر هذا الكلام، خاصة أنهم كتبوا في الخبر أن شيرين اتصلت بهم وهي من أخبرتهم بالأمر، وبالتالي لن نسكت).

وذكرت مجلة (الجرس) اللبنانية: (تفاجأنا منتصف ليل أمس باتصال من شيرين تخبرنا فيه بقرار الاعتزال المصيري الذي لا عودة عنه هذه المرة بعد كل ما مرت به من أزمات نفسية، لتتفرغ لزوجها وأسرتها بعيدا عن الفن، حاولنا فهم ما يجري لم نصدق لوهلة، وطالبناها بالتفكير مرارا، لكنها مصرة وكأنها اتخذت ذلك القرار منذ زمن، وقالت إنها أعلمت النقيب هاني شاكر وأنه دعاها للتفكير من جديد، لكنها حسمت الأمر كما أخبرتنا)، حسب موقع خبرني.

وكانت شيرين أحيت حفلا الجمعة في القرية العالمية في إمارة دبي الخليجية، على الرغم من قرار نقابة الموسيقيين المصريين، بوقفها عن الغناء.

ومن المقرر أن تخضع شيرين عبد الوهاب لتحقيقات نقابة الموسيقيين معها، في جلسة بتاريخ 10 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك في واقعة (تهديد الأمن القومي المصري) في الحفل الذي أحيته في البحرين.