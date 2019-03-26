محامي شيرين يوجه خطاب رسمي لنقابة الموسيقيين للنظر في قرار توقيفها عن الغناء (صور)

شيرين عبد الوهاب

توجه الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في خطاب رسمي لنقابة الموسيقيين في مصر الممثلة برئيسيها الفنان هاني شاكر، وذلك للنظر في قرار توقيف شيرين عن الغناء، بعد اتهامها بالتطاول على مصر والإساءة لها في حفلها الأخير في البحرين.

و وشرح محامي الفنانة المصرية أسباب مطالبته بإلغاء قرار التوقيف، لأن مقولة شيرين كانت بناءً على طلب إحدى الحاضرات للحفل تقديم أغنية ”مشربتش من نيلها“، فرفضت شيرين، معللة رفضها بأن هذه الأغنية تسببت في أخذها حكمًا بالحبس قبل أن يتم الإلغاء لانتفاء الجريمة.

وأكد أن طالبة الأغنية استكملت حديثها مع شيرين، مطمئنة إياها بأنها على أرض غير مصرية، فقالت شيرين: ”هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني“، وفي نهاية حديثه قال حسام لطفي أن شيرين سوف تلتزم بالمثول للتحقيق الاربعاء المقبل الـ27 من شهر مارس.

وكانت شيرين قد خرجت في مداخلة هاتفية من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، واعتذرت للجميع عن ما قالته، مؤكدة أن هناك جهات مأجورة تسعى لزعزعة الأمن القومي في مصر وتعمل على تشويه صورتها ومحاربتها فنّيًا، واستنجدت في حديثها بالسيسي قائلة: "والله انا مظلومة".