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محمد حماقي يحيي حفلا بمناسبة العيد في الكويت

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 02:47
محمد حماقي
محمد حماقي

البوابة-يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم بأرض المعارض بدولة الكويت ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى.

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وعبر حسابه على موقع (إنستغرام)  أعلن محمد حماقي عن حفله المقبل في أرض المعارض بالكويت وتحديدا يوم 29 يونيو/حزيران الجاري.

وبدأت الشركة المنظمة لحفل حماقي الترويج للحفل وذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا عبر موقع الصور الشهير (انستغرام) و (فيسبوك).

محمد حماقي
من جهة اخرى، شارك الفنان محمد حماقي جمهوره، بأول فيديو موسيقي بتقنية الذكاء الاصطناعي (ai)، حيث ظهر من خلال الفيديو بمظهر الفرعون المصري أثناء دخوله حفله الأخير بجدة.

ونشر حماقي الفيديو عبر موقع (إنستغرام) وكتب : ( ما رأيك؟ الذكاء الاصطناعي تقنية AI).


 

كلمات دالة:محمد حماقي

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