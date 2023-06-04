في لفتة إنسانية.. محمد حماقي يغني مع طفلة مصابة بمتلازمة دوان

يعرف الفنان المصري محمد حماقي بإنسانية ولطافته في التعامل مع معجبيه ومحبيه، خاصة وإن كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمد حماقي في لفتة إنسانية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع حماقي بطفلة مصابة بمتلازمة داون، خلال الحفل الغنائي الذي أقامه في مدينة جدة السعودية، إذ ظهر فيه يغازلها ويلاطفها بعدما أهدت له باقة من الورود.

ووجه حماقي كلامه للطفلة، مُشيرًا إلى أن جميع الأغاني التي سيؤديها في الحفل مهداة لها، قائلة: "طول الحفلة بغنيلك أنتِي بس".

وشارك حماقي الطفلة في غناء أغنيته "ما بلاش"، والتي جاء في كلامتها: "قولي مين يعوضني حنانك قولي مين في حزني يقولي مالك قولي مين".

محمد حماقي وشريف منير على خشبة المسرح

على صعيد آخر، أشعل حماقي أجواء الحفل بوصلة غنائية أدى فيها أشهر أغانيه المميزة من بينها: "لا ملامة"، "من البداية"، وأحلى حاجة فيكي"، و"جمالها استثنائي"، و"إدرنالين"، وغيرها.

وفاجأ حماقي الجمهور باستقبال الفنان شريف منير على خشبة المسرح، الذي أصرَّ عليه بالعزف على الدرامز.

وقال مرحبًا به: "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جدا، مكنش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا، شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامز جامد جدا، ولازم يلعب معانا أغنية".

من جهته، أعرب منير عن سعادته بمشاركة حماقي خشبة المسرح، وقال: "شرف عظيم أبقى واقف مع حماقي لأنه فنان محبوب وجميل وملتزم وأخلاقه عالية".

