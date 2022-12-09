محمد حماقي يستقبل السنة الجديدة في الأردن

يلتقي المطرب محمد حماقي جمهوره في الأردن، في حفل غنائي جديد ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، داخل أحد الفنادق الكبرى هناك. ومن المفترض أن يسافر حماقي إلي الأردن قبل موعد الحفل بـ 24 ساعة بصحبة فرقته الموسيقية ومدير أعماله حمدي بدر لإجراء البروفات اللازمة.

و على صعيد آخر، نالت الإطلالة الأخيرة للفنان محمد حماقي ، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الإطلالة التي ظهر بها في عرض أزياء دار الأزياء الفرنسية العالمية ديور، والذي أُقيم في منطقة الأهرامات في الجيزة.

هذا و ظهر حماقي مرتديًا معطفًا طويلًا باللون البيج الغامق، وهو ما جعل الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي يشبهونه بالمعطف الذي كان يرتديه الفنان نور الشريف، في مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي)، وعلق البعض منهم قائلًا: (شبه عبد الغفور البرعي).