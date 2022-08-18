محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه (قلبي حبك جدا)

طرح النجم محمد حماقي أغنية جديدة بعنوان (قلبي حبك جدا) تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على (يوتيوب).

وتقول كلمات الأغنية: ( قلبي حبك جدًا أنا قلبي داب وأنت مين غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين ‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان ‏كان فينك بقى من زمان فين ‏قلبي حبك جدًا أنت ليه قلقان ‏سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان...).

يذكر أن اخر أعمال محمد حماقي، أغنية (أدرنالين) التي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها، إذ تجاوزت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة. (أدرينالين) كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.