محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته (أدرينالين)

طرح المطرب محمد حماقي أغنية جديدة تحمل اسم (أدرينالين).الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس تميم وجيتار مصطفى اصلان وطبلة سعيد الارتيست ودرامز خالد ماندو ومزمار محمود شاهي واكورديون وائل النجار.

وتقول كلمات أغنية (أدرينالين): (لمست ايدي عملت كونتاكت.. الكهربا مسكت في الشرايين.. زودت الأدرينالين .. قلبي وعيني مش قادرين.. مشت قلبي على الخط.. ماراحش شمال وماشافش يمين.. انا هنجت اتبنجت اتمزجت انا معمولي كمين.. الله عالبسمه البسمه.. والعود والرسمه الرسمه.. جايه في وقتها والله).

يذكر أن حماقي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا على شاطئ (بلايا) بالساحل الشمالي، وانتهى من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم مدين ومحمد عاطف وتوما وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة ونادر عبدالله وآخرون.