محمد حماقي يطرح أولى أغنياته الصيفية (لمون نعناع)

البوابة-طرح النجم محمد حماقى أولى أغنياته لفصل الصيف، والتي تحمل عنوان (لمون نعناع). و الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ومن توزيع أحمد طارق يحيي.

و تقول كلمات الاغنية: (هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير .. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير .. ماهو أصل العيب مش عيبنا .. إحنا مفيش حاجة تعيبنا...اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه .. لو هو باع .. إحنا نجيبله لمون نعناع .. ونقوله روق كده .. ده إحنا ما يلزمناش بياع).

وكان محمد حماقي قد كشف في وقت سابق انه سيبدأ طرح أغنيات البومه الجديد والذي سيتضمن عدّة مفاجآت، منها مشروع ديو يتم التحضير له ،سيتم الإفصاح عن تفاصيله لاحقا.



