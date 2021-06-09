محمد حماقي يكشف عن (يا نسيم) و يكشف موعد طرح البومه الجديد

أعلن محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك خلال حفل خاص أحياه لصالح إحدى الشركات. وقال حماقي أنه استقر على شهر يوليو/تموز القادم ليكون موعد طرح الألبوم الجديد.

وخلال الحفل غنى حماقي إحدى أغنيات الألبوم الجديد وهي بعنوان (يانسيم). و الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

الحفل يعد الأول لمحمد حماقي بعد جائحة فيروس كورونا، كما أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الفقرة الأولى من الحفل وقدمت عددا من الأغاني أبرزها (براحتي) و(قررت).

وتميز الحفل بأجواء الفخامة، والتزم الجمهور باتباع الإجراءات الاحترازية، تحت إشراف منظم الحفل المنتج وليد منصور.

يذكر أن آخر ألبومات حماقي كان (كل يوم من دا) تم طرحه في يناير/كانون الثاني 2019، وضم 20 أغنية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حماقي.