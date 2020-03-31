محمد رمضان.. تباهيه بشعبيته يدفعه لتعريض مواطنين بينهم أطفال للإصابة بكورونا والجمهور بالمرصاد!

يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان، الذي أعلن مشاركته في تحدي الخير وتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لوزارة الصحة المصرية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، بعدما تفشى في العديد من دول العالم ووصل إلى مصر أيضًا، لم يتحمل مسؤوليته كقدوة لغيره حيث اخترق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية.

ففي الوقت الذي تلجأ فيه العديد من دول العالم بلا استثناء إلى فرض عقوبات صارمة وتدابير احترازية وصلت إلى حظر التجول وعدم التجمعات والتباعد الاجتماعي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "البرنس"، ورغم أن هذا لم يتم بشأن إجراء توقف أو غيره، لكنه لازال يتباهي بجماهيريته والتجمات التي تحدث حلوه من المواطنين أينما شوهد.

وقدّم محمد رمضان بنفسه دليل إدانته في عدم الالتزام فنشر الممثل المصري مقطع فيديو عبر خاصية "استوري" على موقع "إنستغرام"، ليتباهي بتجمع فئة جديدة من الجماهير حوله وهم الأطفال الصغار، إذْ أظهر المقطع قيام الأطفال بالتوجه نحو سيارته دون أن يقوم بترك المكان أو توعيتهم بعدم التجمع حوله وهو ما لا يلقى قبول الجمهور مطلقًا كونه قام بتعريض حياة الكثيرين للإصابة بكورونا.

ومن المعروف أنه في حال كان أحدهم مصابًا بكورونا سينقل العدوة، الأمر الذي دفع الكثيرين بانتقاد محمد رمضان متهمين إياه بعدم تحمل المسؤولية ووصل الأمر لاتهامه بضياع مجهود الدولة هباء في محاربتها لمنع التجمعات بين البشر لمواجهة فيروس كورونا المميت.

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ومع تواصل الانتقادات حذف محمد رمضان مقطع الفيديو من "الاستوري"، ولكن لم تتوقف الانتقادات ضده، لأنه لوحظ أن محمد رمضان يصر على إثارة الجدل حوله بل ومخالفة الإجراءات المنوط للجميع الالتزام بها، فنشر مقطع فيديو يكشف عن زحام شديد حوله خلال تصوير بعض مشاهده الخارجية من المسلسل أيضًا وزاد من استفزاز متابعيه ضده عندما أكد أن أحد المعجبين قام باحتضانه.

وجاء في تعليق محمد رمضان على فيديو آخر نشره عبر حسابه على "إنستغرام" قوله: "رجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا راح قالي هو اللي يخاف مني، رحت بايسه من هنا ومن هنا، ربك الحافظ"، ووسط تعرضه لهجوم شديد أيضًا حذف التعليق الذي كتبه واستبدله بآخر وجّه فيه الشكر لأهالي المنطقة التي كان يصور حولها مسلسله فقال: "شكرًا أهالي أبورواش على حسن تعاونكم معانا خلال تصوير مسلسل البرنس".

يُذكر أن مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل يقوم ببطولته محمد رمضان، ويشاركه نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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