احتجاز إيناس عز الدين في المستشفى بعد تطور أعراض كورونا .. وتوجه رسالة!

نُقلت المطربة المصرية، إيناس عز الدين، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "Arab Idol" في موسمه الثالث، إلى مستشفى حمايات منطقة "إمبابة" بالعاصمة المصرية القاهرة، على عربة إسعاف أرسلتها وزارة الصحة المصرية، إلى منزلها لنقلها إلى المستشفى نظرًا لتطور أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونشرت إيناس عزالدين، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وهي داخل سيارة إسعاف مجهزة لاحتواء أي تطور قد يطرأ في حالتها الصحية، وعلقّت بالقول: "أنا في عربية الإسعاف وطالعة على حميات إمبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية واستهزاء أو هزار".

وأضافت المطرب المصرية التي أصبحت "ماركة مسجلة" في المرض من فترة لأخرى قائلًة: "ومع ذلك مش بتمنى أنهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه، علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".

وأكدت إيناس عز الدين أنباء احتجازها فقالت في منشور آخر: "هيتم احتجازي بالمستشفى شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير وإن شاء الله أزمة وهتعدي بسرعة، ومفيش أي شيء، وأنا قوية بربنا وبدعواتكم ليا وما تخافوش وما تترعبوش كل داء وله دواء واللي مكتوب بنشوفه بطلوا تترعبوا وترعبوا بعض أرجوكم".

وشاركت المطربة المصرية إيناس عز الدين، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها أيضًا ردّت فيه على منتقدي إعلانها عن إصابتها بكورنا متهمين إياها بأنها تبحث عن الشهرة وتريد أن تصبح "تريند" وتكون حديث التواصل الاجتماعي لافتًة إلى أن المرض ليس به إدعاء مدللًة قولها بتساؤل: "ما الفكرة في أن تأتي سيارة إسعاف بها أشخاص معقمين ويخافون أن يلمسوني كي لا يلتقطوا العدوى مني".

وتابعت أنها لو تهوى شهرة أن تُصبح "تريند" لكن من المتاح لها أن تطرح أغنية أو تنشر صورة عبر حسابها وتحصد بها ملايين المشاهدات والتعليقات، لأن المرض لن يصنع الشهرة كما يتخيل البعض، معربًة عن تفاؤلها بالنجاح في العلاج من الفيروس وطالبت الجميع بتوخي الحذر من هذا الفيروس.

وتواصل "البوابة" مع مصدر من وزارة الصحة للحديث حول حالة إيناس عز الدين وسبب نقلها المستشفى قائلًا أن إيناس من بين المصابين الذين من الممكن أن يتسببون في خطر على غيرهم، منوهًا أن أعراض كورونا التي تأتي بسبب مخالطة مواطن أجنبي تستوجب رعاية صحية كاملة.

وأكد المصدر أن تواجد إيناس عزالدين، في مستشفى حميات إمبابة لن يطول حيث سيتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لها، على أن يتم نقلها إلى مستشفى العزل المختصة بعلاج مصابي كورونا، حيث تخوض رحلة التعافي كغيرها من المرضى لتمكث 14 يومًا في العزل لمعرفة ما سيحدث بعد مرور 14 يومًا من اليوم الإثنين.

وكانت قد أعلنت إيناس عزالدين مساء الأحد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وقالت في مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" إن الأعراض تختلف من شخص لآخر، عكس ما تورده وزارة الصحة المصرية من خلال خطها الساخن وتصريحات المسؤولين، لافتًة إلى أنها كانت في دولة المغرب قبل ثلاثة أسابيع ورغم الصعوبة في العودة إلى مصر استطاعت العودة بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران.

وأكدت أنها شعرت منذ وصولها بضيق في التنفس وصداع في الرأس، وأنها كانت تعتقد في البداية أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة، مبينًة أنها بعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج واكتشفت الصدمة بأن أحد ركاب الطائرة معها كان مصابًا بفيروس كورونا ونقل العدوى.

وأكدت نجمة "آراب أيدول"، أنه لابد من ضبط النفس وعدم نشر الفزع بين الناس، مشيرًة إلى أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر، وأكدت أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس".

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