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محمد رمضان يعلن رسميًا الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 13 حزيران / يونيو 2023 - 12:35
محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان المصري محمد رمضان رسميًا تقديم الجزء الثاني من مسلسل " جعفر العمدة "، بعدما لقي الجزء الأول نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في موسم رمضان 2023.

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محمد رمضان يعلن عن جزء ثانٍ من "جعفر العمدة"

ونشر رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له أثناء توقعيه عقد الجزء الثاني من المسلسل، وكتب: "وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنت انه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتيييير".

وأشار إلى أن العمل سوف سيعرض في موسم رمضان 2024، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب"، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لمشاهدة العمل، فكتب أحدهم: "لسه هنستنا رمضان الي جاي نزلوه الايام دي وخلاص"، وأضاف آخر: "لازم يكون جزء ثاني لان الاحداث بعدها مامنتهيه".

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كلمات دالة:جعفر العمدة

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