محمد رمضان يثير الجدل مجددا بأسلحة من الذهب الخالص!

البوابة-امتدادا لمسلسل اثارة الجدل الذي يعمد اليه النجم المصري محمد رمضان بين الفترة و الأخرى، نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر صفحته في موقع (فيبسبوك)، على أنغام أغنيته الشهيرة (مافيا)، استعرض فيه ممتلكاته من الاسلحة المصنوعة من الذهب و أرفقه بالتعليق التالي: ( اللهم أتنا خيرهم، و اكفنا شرهم)!.

الفيديو أستفز العديد من متابعيه بشدة حيث علق أحدهم: (العيب والغلط مش عليه . العيب ع الشعب الهايف الي عمله سعر و قيمه)، وقال آخر: (المصريين كلهم حزينين على مصطفى درويش باستثناء محمد رمضان عايش بكوكب ثاني)،. ووافقه الرأي متابع آخر فقال: (في زميل لك متوفي. راعي الله واحترم حرمة الميت).

ويواصل النجم محمد رمضان في إحياء مجموعة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية ليجدد نشاطه الفني حيث أنه أحيا الحفلة الأولي في ولاية ديترويت يوم 29 أبريل/نيسان الفائت، فيما سيحيي حفلته الثانية يوم 5 مايو/أيار المقبل في ولاية كاليفورنيا، ثم يوم 6 مايو/أيار في تكساس و الحفل الرابع يوم 13 مايو /ايارفي في مدينة أتلانتيك.