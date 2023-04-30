محمد رمضان يصدم متابعيه بلوك أخضر.. وسخرية من تسريحة شعره

دائمًا ما يثير الفنان المصري محمد رمضان الجدل بإطلالاته، فبعد أن اعتمد تسريحة الشعر المربوط لشخصيته "هارلي"، أطلَّ بمظهر مختلف في خضم جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد رمضان يصدم المتابعين بلوك أخضر

شارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور له مستعرضًا مظهره الجديد، إذ اعتمدت تسريحة شعر مختلفة عن سابقاتها مسدلًا غرته على جبينه، ليبدو نسخة عن المغني الشعبي عبدالباسط حمودة.

واعتمد رمضان إطلالة خضراء مؤلفة من تيشيرت أخضر نسَّقه مع سترى صوفية خضراء وبنطلون جينز أزرق ممزَّق، في حين انتعل صندل 'Bomber' من Bottega Veneta بأسلوب مستوحى من التصميم العملي لجاكيتات البومبر، وهو مصنوع من الجلد فائق النعومة ويتميَّز بأشرطة من نسيج مضلّع وبقطع معدنية فضية اللون مصقولة، ويبلغ سعره 768 دولار.

وتزيَّن "نمبر وان" بسلسلة ذهبية من العلامة التجارية "دولتشي آند غابانا"، وعدة خواتم فضية.

محمد رمضان يتعرض للسخرية

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شكل رمضان وإطلالته المضحكة، فكتب أحدهم: "جعفر العمدة هيبته راحت"، وعلَّق آخر: "اي التحول دا ياريتك فضلت جعفر العمده".

بينما شبهه أحدهم بالفنان عبدالباسط حمودة، فكتب معلقًا: "عبد الباسط رمضونه"، وأضاف آخر ساخرًا: "شبيه محمد رمضان من دولة الهند الشقيقة".