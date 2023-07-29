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محمد رمضان يطرح أغنية (خمسة كل خميس) استعدادا لعرض (ع الزيرو)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 29 تمّوز / يوليو 2023 - 04:33
محمد رمضان
محمد رمضان

البوابة-طرحت الشركة المنتجة لفيلم (ع الزيرو)، و الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل و التي تحمل اسم (خمسة كل خميس)، من كلمات مصطفى حدوته و الحان إيهاب كولبيكس.

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وقد تمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي (يوتيوب) ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة . 

و سيعرض فيلم (ع الزيرو)  يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس/آب بجميع دور العرض السينمائية، و هو من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل .

محمد رمضان

كلمات دالة:محمد رمضان

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