محمد رمضان يطرح أغنية (خمسة كل خميس) استعدادا لعرض (ع الزيرو)

البوابة-طرحت الشركة المنتجة لفيلم (ع الزيرو)، و الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل و التي تحمل اسم (خمسة كل خميس)، من كلمات مصطفى حدوته و الحان إيهاب كولبيكس.

وقد تمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي (يوتيوب) ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة .

و سيعرض فيلم (ع الزيرو) يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس/آب بجميع دور العرض السينمائية، و هو من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل .