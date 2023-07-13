محمد رمضان يتعرض للهجوم.. صورة جريئة مع النساء وحركة ماسونية

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للهجوم بعد مشاركته صور من كواليس فيديو كليب أغنيته "TETABTAB" المقرر طرحها قريبًا.

محمد رمضان من كواليس أغنيته الجديدة

شارك محمد رمضان مجموعة صور لكواليس العمل، الذي يجري تصويره ف اليونان، إذ يظهر في إحداها مستلقيًا على الفراش يغط في نوم عميق، بينما تحطيه النساء على كلا الجانبين مرتديات إطلالات جريئة، إذ تظهر إحداهن مرتديةً حمالة صدر بيضاء نسَّقته مع بنطال أخضر من قماش الساتان، فيما ترتدي أخرى فستانًا قصيرً باللون النيلي.

كما يظهر رمضان في إحدى الصور مرتديًا روب نوم من قماش الساتان جاء بنقشة الورود وطائر الطاووس، اتخذ طابع الأنوثة وكأنه يعود يناسب فئة النساء ليس الرجال.

وفي الصورة الثالثة، يقف رمضان رافعًا يديه عاليًا معتمدًا حركة اليد الماسونية، إذ قام برفع الخنصر والسبابة عاليًا مشكلًا حرف M، وهذا يشير إلى إحدى رموز الماسونية.

محمد رمضان يثير غضب متابعيه

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من جرأة رمضان وتعديه الحدود، فكتبت إحداهن: "الصوره التانيه اوفر اوي بصراحه مش اوي كده انت مسلم يعني"، وأضاف آخر: "والله انا من المعجبين بك لكن م توصل للدرجة ذي خلي لدينك خاطر وغيرة شوي الله يهديك".

وأضافت أخرى: "ميصير هاي الصورة عيب انت فنان ومشهور وترند ماكو داعي تستفز الجمهور علمود ترند وانت ناجح مسلسلك المفروض تشكر رب العالمين مو هيج تطلع من الاسلام".

وعلَّق آخر على حركة الماسونية التي فعلها رمضان بأصابعه: "الداعم الأول للدجال والماسونيه وعبده الشيطان. لك موعدا لن تخلقه ولك من الله ماتستحق بأذن الله".