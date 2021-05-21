محمد رمضان ينعى سمير غانم بمنتهى الغرور و الجمهور مستاء!!

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستجرام)، وصف خلاله الأخير الأول بأنه كوميديان (فظيع).

وكان الراحل سمير غانم قد رد على سؤال راغدة شلهوب في برنامج (100 سؤال)، من هو نجم الكوميديا في جيل الشباب؟: (نجم الكوميديا في جيل الشباب أقولك وتستغربي، محمد رمضان فظيع لما يعمل كوميديا، إنسان جميل، شاب جميل، وقلبه أبيض لما عمل فيلمه الكوميدي أنا ككوميديان حسيت بيه).

رمضان نشر الفيديو بهدف نعي الفنان الراحل، وعلق (الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم، امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك).

وجاءت بعض تعليقات الجمهور لتعبر عن استيائهم من طريقة رمضان في نعي سمير غانم، ومن بينها: (خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟)، (حتى وانت بتعزيه، جايب فيديو تشكر في نفسك يا ربي)، (هو لازم تدخل اسمك ف كل حاجة ما كفاية صورة انت غريب)، (كل ما يموت شخص لازم تنزل شهادة بيك)، (لازم تشكر في نفسك حتى وانت بتعزي لا إله الا الله)، حسب موقع مصراوي.

سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس 20 مايو/أيار، بعد صراع قصير مع المرض، وهو من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح (أخويا هايص وأنا لايص، ،المتزوجون، أهلا يا دكتور، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها (خلي بالك من زوزو، البعض يذهب للمأذون مرتين، البنات عايزة إيه).