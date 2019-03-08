الفلسطيني محمد عساف ضمن قائمة (فوربس) للشباب المبدعين

محمد عساف ضمن قائمة (فوربس) للشباب المبدعين

دخل الفنان لفلسطيني محمد عساف، والفنانة اليمنية بلقيس، والمغنية السعودية بسمة العتيبي، قائمة مجلة (فوربس) السنوية للمبدعين الشباب عن شهر فبراير /شباط الماضي، الذين يقودون مستقبل الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 عامًا، حسب موقع دنيا الوطن.

وتستهدف قائمة مجلة (فوربس) الشباب الذين لا تصل أعمارهم 30 عامًا من مختلف المجالات التكنولوجية والأعمال والرياضية والفنية، والقادرين على تغيير المستقبل، وهم إما من الذين يقيمون في الدول العربية أو لهم الإرث العربي.

وعبر جمهور محمد عساف وبلقيس عن سعادتهم وفخرهم بوجودهما في قائمة فوربس، مؤكدين أنهما يستحقان ذلك. بينما أثار اختيار بسمة العتيبي ردود فعل متباينة بين مغردين سعوديين على تويتر، فمنهم من أشاد باختيار الفنانة، إلا أن الطرف الآخر من المتابعين أكدوا بأن هناك أسماء كثيرة تستحق التواجد في المجلة؛ لأنها مؤثرة في المجتمع السعودي.

وتم اختيار الأشخاص من ضمن 14 قطاعًا و15 دولة عربية، حيث تواجد في هذه القائمة 7 أشخاص من أصل مصري من بينهم بطلة الاسكواش للنساء نور الشربيني.