محمد فؤاد يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد حذف (أحكيلك) من (يوتيوب)

فوجىء الفنان محمد فؤاد، جمهوره بحذف أحدث اغانيه التي تحمل اسم (أحكيلك) من قناته الرسمية على موقع الفيديوهات (يويتوب)، بعد يومين من طرحها، دون إبداء اسباب، مما دعاه لأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة (قنوات) يتهمها بانتهاك حقوق الملكية بعد حذفها أغنيته الجديدة من الموقع الشهير لعرض الفيديوهات (يوتيوب).

ياتي ذلك بعدما طرح محمد فؤاد، أغنيته الجديدة (أحكيلك)، من خلال قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وذلك بعد فترة من تشويق جمهوره لها.

وتُعد أغنية (أحكيلك) الثالثة لفؤاد في عام 2021، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وقام بإنتاجها لنفسه، وحققت حتى الآن 443,068 مشاهدة، وجاءت في المركز الحادي عشر بقائمة تريند (يوتيوب).

وعاد محمد فؤاد للساحة مجددا بنشاط ملحوظ في الفترة الأخيرة فطرح في أيام قليلة 3 أغاني أخرهم (أحكيلك) التي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وطرح قبلها أغنيتي (ليه) وهي أول أغاني ألبومه الجديد، وكذلك أغنية (في الحفلة) التي كانت في بداية العام التي تعاون فيها مع مغني المهرجانات دبل زوكش (كمؤلف للكلمات)، ومن تلحين علاء فيفتي، والتي أحدثت جدلا كبيرا بسبب أداء فؤاد الأغنية بطريقة المهرجانات.