محمد منير يمر بأزمة صحية وهذا هو وضعه الصحي

عاد النجم الكبير محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدني وإرهاق، ليس أكثر، وهو ما أكده المطرب، حيث أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومي على ألبومه الجديد (باب الجمال)، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب بحسب تعبيره، حسب موقع اليوم السابع.

وقال النجم الكبير محمد منير: (تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلني أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لي، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أنني سأعود خلال الساعات المقبلة كي أضع اللمسات النهائية على ألبومي (باب الجمال)، والذي سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذي تلقيته قلقا على صحتي).

وكان الفنان قد تعرض لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه لعملية جراحية أخرى أم لا.

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