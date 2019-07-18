محمود العسيلي يعتذر بعد تعرضه للهجوم بسبب تصرفه غير اللائق مع معجب!

قرر الفنان المصري محمود العسيلي تقديم اعتذار رسمي لجمهوره بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له وكتب العسيلي على حسابه في إنستغرام: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة دون الجاحة الى FaceApp: شاهد ماذا فعل الزمن بسمية الألفي!تانية النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار".

وكان الفنان المصري العسيلي قد تعرض لهجوم حاد بسبب تعامله غير اللائق مع أحد المعجبين في حفله الأخير، حيث رفض التقاط الصور معه، ثم توجه إليه بالحديث بطريقة قاسية قائلًا: "هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها".

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