مخالفة رهف القحطاني بتهمة إثارة النعرات و العنصرية

البوابة-تصدّرت المشهورة السعودية رهف القحطاني حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب مخالفة أصدرتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك لنشر ⁧‫محتوى مخالف‬⁩ يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة (تيك توك).

هذا و تلقى المتابعون القرار بالترحيب،و أصبح البعض يتوقع ويتداول عدد من الأسماء من بينها اسم رهف القحطاني على خلفية فيديو سابق لها، علمًا بأن الهيئة لم تذكر أي تفاصيل عن الشخص المُخالف أبدًا ، وعلى ما يبدو أن هذه التكهنات أدت لتداول اسم رهف بشكل كبير ليتصدر الترند من بعدها.بدورها، لم ترد رهف القحطاني على هذه التعليقات عبر حساباتها على (سناب شات) أو (تيك تيك) .